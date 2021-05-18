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FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Son Yaz, bir süredir dizi setinde koronavirüs vakalarından artmasında dolayı ekranlardan uzak kalmıştı. Dizinin sıkı takipçileri 'Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?' sorusunun cevabını aramaya başladılar. İşte detaylar...

18 Mayıs 2021 Salı 16:19
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
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FOX TV ekranlarının  sevilen dizilerinden Son Yaz’ın geçen haftalarda setinde koronavirüs vakalarında artışın yaşanması sebebiyle yeni bölümleri yayınlanmıyordu.

Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Son Yaz kısa bir sürenin ardından 19. Bölümüyle seyircisiyle tekrardan buluşacak.

Son Yaz dizisi ne zaman yayınlanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle kısa süre ara veren Son Yaz dizisi 19.bölümüyle 21 Mayıs Cuma günü saat 20.00’da FOX TV ekranlarında olacak.

Son Yaz 18.bölümde neler oldu?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenir ve onu hastanelik edene kadar dövdügü için çok pişman olur. Gökhan’ın onu asla afetmeyeceğini düşünür ve kendisini afettirmek için Gökhan’ın el konulan aracını geri almak için çalışır. Soner ve Eray da Akgün’e yardım eder. Aynı zamanda Yağmur, Gökhan’ı Akgün ile ilgili yumusatmak için karsısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki güçlü bir bağın olduğunu anlar. Gökhan’ın Akgün’ü yalnız bırakmak için yapacagı hamlesi, Yağmur’un Akgün’le olan iliskisini sorgulamasına yol açar. Akgün de Gökhan’ın samimıyetini sorgulamaya başlar.

Selim, Fatih’i gözaltına alsa da Serap’ın tanık olması Fatih’in tutuklanmasını zora sokar fakat Selim’in hamleleri daha bitmemiştir. Selim ve Canan, hiç kimsenin haberi olmadan ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansınıda kaybetmemeye kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandıgı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiş. 21 yaşına girerken kendisini yıllar sonra bir ailenin parçası olarak hisseden Akgün, hayatı ve seçimleri ile ilgili bir yol ayrımına gelmiştir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadıgını anlayıp ve doğum gününü kendisini en mutlu hisettiği yerde kutlayacak.


Son Güncelleme: 18.05.2021 16:19
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Fox TvSon Yaz
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