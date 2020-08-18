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Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?

Fox Tv'nin yaz dizisi Sen Çal Kapımı, izleyiciden büyük beğeni aldı. Yeni sezonda Öğretmen dizisinin başlamasıyla birlikte Sen Çal Kapımı yayın günü değişecek mi ortaya çıktı.

18 Ağustos 2020 Salı 21:16
Fox Tv Sen Çal Kapımı yeni yayın sezonunda devam edecek mi?
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Kerem Bursin ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı yaz dizisi Sen Çal Kapımı, sezonun en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Aynı kanalda yayınlanan yaz dizisini geride bırakan yapım, aldığı yüksek reytingler ile zirveye koşuyor. FOX Tv’nin beklentisinin üzerinde bir başarıya imza atan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise izleyicinin kafasında soru işareti yarattı.

Sen Çal Kapımı yeni sezonda devam edecek mi?


15 Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı dizisi izleyici tarafından oldukça beğenildi. Başrol oyuncuları Kerem Bursin ve Hande Erçel’in birbirine çok yakıştırılması, sosyal medyada ikili adına hayran sayfaları açılmasına neden oldu. Dizi bu kadar yüksek reyting alınca, FOX yönetimi dizileri arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Yeni sezonda Çarşamba günleri ekranlara gelecek olan Öğretmen dizisi başlayacak. Böylece Sen Çal Kapımı dizisi yayın gününü değiştirmek zorunda kalacak.

FOX Tv yönetimi sorun yaşadığı ve yüksek maliyete neden olan Savaşçı dizisini yeni sezonda sona erdirme kararı aldı. 5 yıldır gününün birincisi olan dizi yerine daha başarılı olabilecek Sen Çal Kapımı dizisi tercih edildi. Sen Çal Kapımı dizisi eylül ayından itibaren Pazar akşamları yayın hayatına devam edecek. Savaşçı için ise final kararı verilecek.



Son Güncelleme: 18.08.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
SençalkapımıHandeerçelKerembursin
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