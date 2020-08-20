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Fox TV Sen Çal Kapımı yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular belli oldu

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine dahil olan yeni oyuncular ve ayrılan oyuncular belli oldu. İşte Sen Çal Kapımı yeni oyuncuları ve veda eden isimler.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
Fox TV Sen Çal Kapımı yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular belli oldu
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Çarşamba günleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yeni oyuncuları ile diziden ayrılan oyuncular merak edilmeye başlandı. 2020 yılında yaz aylarına damgasını vurmayı başaran Sen Çal Kapımı dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimler ve ayrılan isimlerle de gündeme geldi.

Sen Çal Kapımı yeni oyuncuları

Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bürsin ile Hande Erçel’i başrolde bir araya getiriyor. Diziye dahil olan yeni isimler de ortaya çıktı.

Sevcan Yaşar kimdir?


Sen Çal Kapımı dizisinde Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sevcan Yaşar’dır. 1990 yılında İzmir’de dünyaya gelen ve 2011 yılında Türkiye güzeli seçilen Yaşar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ismini duyurmuştur. 2019’da Erkenci Kuş dizisinde rol alan Yaşar, diziye Sevda karakteriyle dahil oldu.

Berat Bey kimdir?

Sen Çal kapımı dizisinde Berat Bey karakterine hayat veren ünlü oyuncu henüz bilinmiyor.

Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılan oyuncular kimdir?

Erçel ve Bürsin ikilisini başrolde bir araya getiren ve yardımcı rollerinin kalitesiyle de öne çıkan Sen Çal Kapımı dizisinde Leyla karakterinin ayrılması bekleniyor. Ancak karakter halen senaryodaki serüvenini sürdürüyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 14:56
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Fox TvSen çal Kapımı
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