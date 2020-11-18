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Fox TV Sen Çal Kapımı yeni bölüm neden yok, dizi final mi yaptı, bitti mi? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV Sen Çal Kapımı yeni bölüm nede yok, dizi final mi yaptı, bitti mi ve Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları merak ediliyordu. Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi hakkında bir duyuru yayınladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:30
Fox TV Sen Çal Kapımı yeni bölüm neden yok, dizi final mi yaptı, bitti mi? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Yaz döneminde yayınlanmaya başlayan dizi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken yayın gününde değişikliğe gidildi.

Sen Çal Kapımı neden yok? Final mi yaptı?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yer aldığı dizi her Çarşamba Fox TV ekranlarında yayınlanıyordu. Dizinin merakla beklenen 19. Bölümü Çarşamba günü yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması final iddialarını gündeme getirdi. Yayıncı kanaldan konuyla ilgili açıklama geldi. Sevilen dizinin yayın günü değiştirildi. Sen Çal Kapımı dizisi Çarşamba değil, Cumartesi günleri yayınlanacak. Dizinin 19. Bölümü 21 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak.



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:30
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DiziFox
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