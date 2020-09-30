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Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları

19:36 sularında basına yansıyan Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 30 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:36
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
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Fox Tv’nin yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan Sen Çal Kapımı adlı dizisi, başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in bulunduğu dizi konusu itibariyle izleyicilerin dikkatini çekti. Romantik bir aşk komedisinin işlendiği dizi, Eda ve Serkan arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır.

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor?


İstanbul’da çekimlerine başlanan yeni dizi Sen Çal Kapımı’da yer alan villa İstanbul’un Tarabya semtinde yer almaktadır. Serkan karakterinin evi olarak gözüken villa, dizi severler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Eda karakterine ait olan ev ise Kireçbunu semtinde yer almaktadır. Bu semt daha önce Leyla ile Mecnun dizisine ev sahipliği yapmıştır.

Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları

Dizide tek amacı yurt dışında eğitim almak isteyen Eda karakterinin Serkan ile yolunun kesişmesi anlatılmaktadır. Bursu kesildiği için eğitimi yarıda kalan Eda’ya Serkan bir teklifte bulunur. Formaliteden iki aylık bir evlilik karşılığında Eda’ya gerekli bursu vereceğini açıklayan Serkan, Eda ile bu konuda anlaşması ile olaylar birbirini takip etmeye başlar.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı yeni dizide birbirinden ünlü isimler yer almaktadır. Dizide yer alan diğer oyuncuların bazıları Neslihan Yeldan, Bige Önal, Melisa Döngel, Elçin Afacan, İlkyaz Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Sitare Akbaş, gibi isimlerdir.



Son Güncelleme: 30.09.2020 19:36
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