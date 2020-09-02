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Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?

Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 2 Eylül 2020 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:00
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
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Kerem Bursin ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı yaz dizisi Sen Çal Kapımı, sezonun en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Aynı kanalda yayınlanan yaz dizisini geride bırakan yapım, aldığı yüksek reytingler ile zirveye koşuyor. FOX Tv’nin beklentisinin üzerinde bir başarıya imza atan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise izleyicinin kafasında soru işareti yarattı.

Sen Çal Kapımı yeni sezonda devam edecek mi?


15 Temmuz 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Sen Çal Kapımı dizisi izleyici tarafından oldukça beğenildi. Başrol oyuncuları Kerem Bursin ve Hande Erçel’in birbirine çok yakıştırılması, sosyal medyada ikili adına hayran sayfaları açılmasına neden oldu. Dizi bu kadar yüksek reyting alınca, FOX yönetimi dizileri arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Yeni sezonda Çarşamba günleri ekranlara gelecek olan Öğretmen dizisi başlayacak. Böylece Sen Çal Kapımı dizisi yayın gününü değiştirmek zorunda kalacak.

FOX Tv yönetimi sorun yaşadığı ve yüksek maliyete neden olan Savaşçı dizisini yeni sezonda sona erdirme kararı aldı. 5 yıldır gününün birincisi olan dizi yerine daha başarılı olabilecek Sen Çal Kapımı dizisi tercih edildi. Sen Çal Kapımı dizisi eylül ayından itibaren Pazar akşamları yayın hayatına devam edecek. Savaşçı için ise final kararı verilecek.



Son Güncelleme: 02.09.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
KerembursinHandeerçelSençalkapımı
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