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Fox TV Şef Akademi Yarışması başvuru nasıl yapılır?

Fox Tv'nin yeni yarışması Şef Akademi, ne zaman ekrana gelecek? Jüri üyeleri ve sunucusu kim olacak? Yemek yarışması olan programa başvuru şartları neler? Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı Şef Akademi'nin jüri üyeleri ise ünlü isimlerden oluşuyor. Yarışmaya katılım şartlar ve daha fazlası için haberimize göz atın..

07 Mayıs 2021 Cuma 13:04
Fox TV Şef Akademi Yarışması başvuru nasıl yapılır?
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Fox Tv'nin yeni yarışması Şef Akademi, ekranlara bomba gibi geliyor. Sunucusundan jüri üyelerine kadar birçok ünlü ismi barındıran yarışmaya katılım şartları nasıl olacak? Siz değerli okuyucularımız için derledik.

Şef Akademi yarışmasının sunucusu güzelliğiyle başları döndüren isim Öykü Serter oldu. Jüri üyelerinde ise yemekleriyle nam salan birbirinden kıymetli üç isim yer alıyor; Arda Türkmen, Hazer Amani ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyor.

Yarışma formatının başlangıcında başvuru yapabilmek için Fox Tv'nin resmi intenet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele vererek ödüle ulaşmak için yarışacak yarışmacılara başvuru formunu kolayca edinin diye haberimizde yer veriyoruz.

Şef Akademi başvuru formu burada!

Binlerce başvuru içinden seçildiğiniz taktirde mülakat aşamasında değerli şeflerle buluşacaksınız. Hünerinizi göstermek ve yarışmaya adım atmanın heyecanını orada yaşayacaksınız. Başarılı olursanız size geri dönüş yapılacak. 

Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Arda Türkmen, 1975 İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Çeşitli kanallarda yemek programları yaptı ve Kanal D ekranlarında yemek programı yaparak ünlü konukları da ağırlayan Türkmen'in sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullandığı biliniyor. YouTube üzerinden de yemek tariflerini yayınlıyor. Instagram'da da aktif olarak mesleğini hayranlarına sergilemeye devam ediyor. Bu yarışmada da güzide jüri üyelerinden biri oldu. 

Diğer jüri üyesi ise Hazer Amani, 1977 Ankara'da doğdu. Daha öncede birçok programda jüri üyeliği yaptı. Aldığı aşçılık dalında eğitimlerle ün saldı ve birçok ödülün sahibi oldu. Yarışmanın ikinci kıymetli jüri üyesi oldu. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. 

Yarışmanın son jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu ise 1950 yılında Niğde'de hayata geldi. Gezgin, müzisyen, Tv programcısı ve gurme olarak on parmağında on marifetle tanındı. Yaptığı programlarla damak tadı gelişen Sicimoğlu, gurme olarak biliniyor. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. 

Yarışmanın sunucusu ise Öykü Serter, 1975 Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara'da tamamladı. Dj olarak bu camiaya girdi. Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında isminden çokça bahsettirdi ve tanınırlığını orada kazandı. Dergi kapaklarında yer aldı. Modellikte yapmasıyla bilinen Serter, şarkı yarışmalarınında aranan sunucu ismi oldu. Diksiyonu, ses tonu ve fiziğiyle akıllarda kalan Serter hayranları yarışmayı dört gözle bekliyor. Birçok programın sunuculuğunu üstlendi. En son Moda programında sunuculuk yaptı ve şimdi yemek yarışmasında sunuculuk yapacak Serter'i ekranlar özlemiş, hayranları bu habere çok sevindi. 

Yarışmanın yayınlanacağı gün ve saat henüz belli değil. Yarışma hakkında bilgiler geldikçe haberimizde yer vermeye devam edeceğiz. Şef Akademi yarışması çok yakında Fox Tv ekranlarında!




Son Güncelleme: 07.05.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvArda Türkmenöykü SerterHazer ArmaniYemek Yarışması
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