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Fox Tv Şef Akademi sunucusu kimdir? Şef Akademi yarışması jüri üyeleri ve yarışmacıları

Sevilen yapımlara yer veren Fox TV, şimdi de bir başka programı izleyici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yemek yarışmalarının popülerleşmesinin ardından ekibe bir yenisi daha ekleniyor. Bu yarışma programının adı ise Şef Akademi. Peki bu yarışmayı kim sunacak? Jüriler kimler olacak? İşte tüm detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:12
Fox Tv Şef Akademi sunucusu kimdir? Şef Akademi yarışması jüri üyeleri ve yarışmacıları
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Şef Akademi programı sunucusu Ezgi Serter kimdir?

Ezgi Serter, Fox TV’nin yeni yemek yarışması olan Şef Akademi’nin sunuculuğunu yapacak. Serter 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara/Çankaya’da doğmuştur. Eğitimine Ankara TED Kolejinde başlayıp Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nde Radyo Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesinde ise Sinema Medya Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Bunların yanı sıra yüzme alanında milli takım düzeyinde çalışmaları vardır.

Ezgi Serter’in yüzme alanında 250 altın madalyası bulunmaktadır. Ezgi Serter, Biri Bizi Gözetliyor programının tüm bölümlerini sunmuştur. Bunun yanı sıra Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı yarışma programlarının önemli sunucusu olmuştur. Serte, sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapmıştır. İstanbul Şahidimdir ve Ah Bir Polis Olsam dizilerinde bulunmuştur. Serter’in boyu 1.67, kilosu ise 47’dir.

Şef Akademi programının jüri üyesi Ayhan Sicimoğlu

Ayhan Sicimoğlu 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de doğmuştur. Aslen Kayserilidir. Müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı, işadamı olan Sicimoğlu 1957-1959 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanı olan Şahap Sicimoğlu’nun oğludur. Sicimoğlu, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimlerde almıştır. Ardından fotoğrafçılığa olan merakından ötürü İngiltere’ye gitmiş ve orada eğitim almıştır. Daha sonra da Roma’da fotoğrafçılık yapmıştır.

Bir zaman sonra ABD’ye yerleşmiş ve müzisyenliğe başlamıştır. Son zamanlarda ise televizyon dünyasına giriş yapmıştır. Ayhan Sicimoğlu İle Renkler adlı programı yapmıştır. Bunların yanı sıra opera ve şan dersleri de vermektedir. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce bilmektedir.

Şef Akademi programının jüri üyesi Hazer Amani

Hazer Amani 1977 yılında Ankara’da doğmuştur. Ünlü şefin annesi Türk babası ise İran asıllıdır. Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra mutfağa duyduğu ilgiden ötürü Güney Afrika’ya gitmiş ve orada eğitim almıştır. Ardından Türkiye’ye dönerek Chiali adlı restoran sahibi Yusuf Köksal ile tanışmıştır. Kariyerine burada devam ettikten sonra Cape Vine Academy’de 4 yıllı programa katılmıştır. Daha sonra ise TV8’in popüler yarışma programı Masterchef’de jüri üyeliği yapmıştır.

Şef Akademi programının jüri üyesi Arda Türkmen

Yemek programlarını takip edenlerin yakından tanıdığı ünlü şef Arda Türkmen, 1975 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini 1994 senesinde Fransız Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise 2001 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde tamamlamıştır. Türkmen, birçok üniversitede tur organizasyonlarına katılmış ve Uludağ’da kafe işletmiştir.

Arda Türkmen’in 2008 senesinde açtığı restoran Issız Adam adlı filme ev sahipliği yapmıştır. 2010 senesinde CNN Türk’te Arda’nın Mutfağı adlı programı yapmıştır. 2012 senesinde ise Sabah Gazetesinde mutfağa dair yazılar yayımlamıştır. Daha sonra Kanal D ekranlarında Arda’nın Mutfağı programına başlamıştır ve hala devam etmektedir. Bu programa ünlü isimler katılmaktadır. Düello tadında bölümler yayınlanmaktadır.

Şef Akademi programına katılım

Programa katılmak isteyenler başvuru formlarını Fox TV’nin resmi intenet sitesinden doldurabilirler.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
FoxŞefAkademiYemekYarışması
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