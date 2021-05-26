FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?

Yarışmanın perde arası ‘Şef Akademi Doğada’ programı

Şef Akademi programının sunucu Öykü Serter olurkenüyeleri de merak ediliyor. Yarışma içerisinde yarışacak kişilerin önceden eleme aşamaları bittikten sonra 15 kişi kaldı. Yemek programı olarak bilinen Şef Akademi programı jürileri Arda Türkmen ve Ali Ronay oldu. Gurme ve gezgin olarak sevilen isim Ayhan Sicimoğlu ise yarışmaya dahil edildi. Ekip şeklinde yarışılacak olan program da rekabet fazlasıyla yaşanacaktır. Yarışma ilk hafta yayınlanmasına özel olarak üç akşam üst üste yayınlanacaktır. Son aşamaya gelen on beş kişi arasında üçerli grup halinde yarışma devam etmektedir.

Ekranlara gelecek olan yarışmada şef adayları dolu dolu rekabetin içerisinde yer alacaklar. FOX TV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciler ile buluşacak yarışma gündüz kuşağı olarak belirlendi. Şef Akademi Doğada kapsamında olacak yarışmada eleme geceleri için belirlenen kural doğrultusunda koruma kazanacak isimler olurken elenecek şef adayları da bulunacaktır. Yarışmaları kazanan şef adayları için fazlasıyla avantajlar yer alacaktır. Bireysel ve takım şeklinde gerçekleştirilecek yarışmalar olacak.