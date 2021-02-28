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FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?

FOX TV’nin izleyiciler tarafından merakla beklenen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosunda yaptığı değişikliklerle dikkat çekti. 5. sezonun ne zaman başlayacağı merak edilen Savaşçı dizisi hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

28 Şubat 2021 Pazar 15:41
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
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FOX TV ekranlarının çok sevilen Savaşçı dizisi oyuncu kadrosunda yaptığı değişikliklerle sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taş ile Eray Koçak’ın yaptığı Savaşçı dizişinim yapımını ise Limon Yapım üstlenmektedir. Senaristliğini Süleyman Çobanoğlu’nun yaptığı, 5.sezonu yakında başlayacak olan Savaşçı dizisinde dünyanın en zor şartlarında görev yapan, tüm güçlüklere göğüs geren ‘Bordo Berelilerin’ hikayesi anlatılmaktadır. Savaşçı dizisinin 5. sezonunun yayınlanan tanıtımında Murat Serezli’nin canlandırdığı Albay İbrahim Kopuz karakterinin söylediği: “Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz.” sözleri tanıtıma damga vurdu. Savaşçı dizisi yakında 5. Sezonu ile FOX TV ekranlarında sevenleriyle bulaşacak.  

Savaşçı dizisinin oyucu kadrosu

Çekimleri devam eden Savaşçı dizisine 5.sezonunda Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Cem Kurtoğlu, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Güneş Zavrak gibi başarılı oyuncular dahil olmuştur.  Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır: 

- Sarp Levendoğlu

- Murat Sezerli

- Tamer Karadağlı

- Ekin Mert Daymaz

- Erkan Meriç

- Anıl Tetik

- Ali Tarık Fındık

- Serkan Kuru

- Serenay Aktaş

- Cem Kurtoğlu

- Ersin Olgaç

- Serhat Nalbantoğlu  

- Elit Andaç Çam 

- Şahverdi Ali Eren 

- Esma Soysal

- Yiğit Anıl Dinkçi

- Fetza Sevil Güngör

- Güneş Zavrak 

- Ediz Hun 

- Alp Öyken 

- Zerrin Sümer 



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:41
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Savaşçı5.sezonOyuncu KadrosuFox Tv
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