Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 5. sezon yeni tanıtımı yayınlandı!

Savaşçı dizisinin Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını ise Hayri Aslan üstlenmiştir. Yönetmen Osman Taşçı ve Eray Koçak’tır. Senaryoyu Süleyman Çobanoğlu kaleme almıştır.
Dizide, bordo berelilerin hikayesi anlatılmaktadır. Dizide; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak, Ediz Hun, Alp Öyken ve Zerrin Sümer rol almaktadır.
Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59