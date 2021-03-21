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Fox TV Savaşçı yeni ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. Sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?

Savaşçı dizisinin 5. sezon 4. fragmanı yayınlandı. Savaşçı ne zaman başlıyor? Limon Yapım imzalı Savaşçı dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı sevenleriyle buluştu. Savaşçı ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları aranıyor.

21 Mart 2021 Pazar 00:38
Fox TV Savaşçı yeni ne zaman başlayacak? Savaşçı 5. Sezon yeni bölüm hangi gün, saat kaçta?
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5. sezonunda FOX TV izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan Savaşçı dizisinin fragmanına Murat Serezli’nin hayat verdiği Albay İbrahim Kopuz karakterinin: “Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz.” sözleri büyük yankı uyandırdı.

Savaşçı dizisinin yeni bölümü ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizisinin yeni bölümünün 5. sezonun yayınlanma zamanı henüz açıklanmadı. Dünyanın en zorlayıcı şartlarında görev yapan, akıllara gelecek tüm güçlüklere katlanan adanmış hayatların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları arasında Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden kaliteli oyuncular bulunmakta.



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:38
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SavaşçıSavaşçı 5.sezon
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