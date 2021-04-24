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Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle

Uzun bir aradan sonra 5. Sezonuyla ekranlara yeniden dönerek beklenilen hasrete son veren savaşçı bu akşam 102. Bölümüyle izleyici karşısında olacak. Savaşçı 102. yeni bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:57
Fox TV Savaşçı yeni bölüm tek parça izle
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Cumartesi akşamları FOX TV ekranlarını süsleyen Savaşçı, Limon Film imzalı, ilk bölümü 9 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal'ın birlikte üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı askerî ve dram türündeki televizyon dizisidir.

Tam bir kahraman edasıyla en zorlu şartlarda göreve alan bordo bereli teşkilat yeni bölümlerinde de birçok cesaret verici hikayelere devam ediyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde bizleri neler bekliyor onlara bakalım.

Savaşçı 102. Yeni Bölümde Neler Olacak?

Son olarak Terörist grubunu yakalayıp etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca'nın bulmaya devam etmektedirler. Onları buldukları sandıkları yerde şok verici bir olayla karşılaşırlar. Bu durum üzerine Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas'ın kurtarılması için hemen alarma geçer.

Tim bu olaylar karşısında tüm güçlerini sergilerken teröristler tarafından el konulan Albay Oktay Göktürk ise bir fırsat bularak hamlesini gösterip kaçmak için hazırlanmaktadır.

102. bölüm bu akşamki fragmanı:

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Savaşçı 102. yeni bölüm izle tek parça! Savaşçı son bölüm izle... https://www.fox.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:57
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