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FOX TV Savaşçı ne zaman final yapacak?

FOX TV ekranlarının en çok seyredilen ve sevilen dizilerinden olan Savaşçı dizisinde heyecan hız kesmeden devam ederken bir yandan da dizi ile ilgili iddialar gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Dizi beşinci sezonuna girerken reytingler nedeniyle final yapacağı konuşuluyor. Savaşçı dizisi final mı yapacak? Savaşçı dizisi ne zaman final yapıyor? İddialı yapım Savaşçı dizisi ne zaman sona eriyor? İşte ayrıntılar.

06 Haziran 2021 Pazar 21:36
FOX TV Savaşçı ne zaman final yapacak?
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Yayınlandığı ilk sezondan itibaren reytingleri alt üst eden dizi sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinden Sarp Leventoğlu, Tamer Karadağlı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide artık sona gelindi.

Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Savaşçı dizisinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak oturuyor. Dizinin final kararı alması dizi hayranları arasında adeta şoke etkisi yarattı.

Savaşçı dizisinin final kararı almasının ardından en çok  merak edilen ise dizinin ne zaman sona ereceği oldu. Dizinin 109. bölümü ile beraber ekranlara veda etmesi bekleniyor. Yani dizi iki hafta sonra sevenlerine veda edecek. 12 Haziran Cumartesi günü ekranlara veda edecek dizinin son bölümü şimdiden en çok merak edilenler arasına girerkekn dizi fanatikleri ise bir hayli üzülmüş durumda.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı DizisiFinalFox
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