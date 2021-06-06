FOX TV Savaşçı ne zaman final yapacak?

Yayınlandığı ilk sezondan itibaren reytingleri alt üst eden dizi sevenlerine veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinden Sarp Leventoğlu, Tamer Karadağlı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide artık sona gelindi.
Savaşçı dizisinin final kararı almasının ardından en çok merak edilen ise dizinin ne zaman sona ereceği oldu. Dizinin 109. bölümü ile beraber ekranlara veda etmesi bekleniyor. Yani dizi iki hafta sonra sevenlerine veda edecek. 12 Haziran Cumartesi günü ekranlara veda edecek dizinin son bölümü şimdiden en çok merak edilenler arasına girerkekn dizi fanatikleri ise bir hayli üzülmüş durumda.
Son Güncelleme: 06.06.2021 21:36