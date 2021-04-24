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FOX TV Savaşçı dizisi canlı yayın tek parça izle

Fox Tv ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Savaşçı dizisi 102. bölümü ile merak ediliyor. Dizi hayranları, FOX TV Savaşçı dizisi canlı yayın tek parça izle başlıklarını araştırıyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 20:14
FOX TV Savaşçı dizisi canlı yayın tek parça izle
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TSK’nın önde gelen timlerinden Kılıç Timi’nin hikayelerinin anlatıldığı FOX TV’nin Savaşçı dizisi 102. Bölüm ile merak edilmeye başlandı. İzleyiciler Savaşçı dizisi 102. Bölüm full izle başlıklarını araştırıyor.

Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı'nın bulunduğu Savaşçı dizisi Türkiye’nin TSK’da en iyi eğitim alan Kılıç Timi hikayeleri  hikayesinin anlatıldığı dizide geçtiğimiz bölüm yurt dışında göreve gönderilen Albay Oktay Göktürk’ün suikast düzenlediği ile ilgili şüpheli haberler sonrasında Kılıç Timi harekete geçiyor.

Savaşçı dizisi 102. Bölüm full, tek parça izle

Savaşçı dizisinde Kılıç Timi Albay Oktay Göktürk’ü bulabilmek için yeni bir operasyon düzenliyor. Tuzağa düşen Yüzbaşı Haydar Bozkurt ve Astsubay İlyas Karaca’nın tuzaktan nasıl kurtulacağı merak ediliyor.

Savaşçı yeni bölümde neler olacak?

Teröristlerle girilen çatışmadan kayıpsız ayrılan Kılıç Timi Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’yı tuzağa düşüren ekibi de bulmayı başarır. Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için harekete geçen karargah Kopuz Albay’ın bölgeye gelmesi ile gücü eline alır.

Savaşçı 101. Bölümden neler yaşandı?

Albay Oktay yurtdışına görev için gönderilirken Albay’ın suikaste kurban gittiği haberleri sonrasında karargah harekete geçer. Bölüm boyunca planlar yapılır. Kılıç Timi harekete geçmeden önce Yüzbaşı Haydar’ın far ettiğidetaylar olayların gidişatını değiştirir.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 20:14
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