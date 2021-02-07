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Fox TV Savaşçı 5. sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Fox TV ekranlarında 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Sevenleri tarafından ilgiyle izlenen dizinin ne zaman ekran karşısına geleceği merak konusu. Haberimizde detaylarını bulabileceksiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 16:31
Fox TV Savaşçı 5. sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Fox TV’de 5. Sezonu ile ekran karşısına gelecek olan Savaşçı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çekmeye devam ediyor. Dizi 99. Bölümü ile sezon finali yaparak kısa bir ara vermişti. 100. Bölümü ile tekrar izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Savaşçı dizisinin yakında başlayacağı söylenirken, kesin bir tarih henüz verilmedi. Dizide Tamer Karadağlı, Sarp Levendoğlu, Anıl Tetik, Serhat Nalbantoğlu gibi birçok yıldız isim yer alıyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ NEYİ ANLATIYOR?

Savaşçı dizisi, çok zor şartlarda vatan için görev yapan Bordo Berelileri konu alıyor. Dizisin hikayesi, Bordo Berelilerin Kılıç Timinden, Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan’ın hapisten çıkarak yeniden timi bir araya getirmeleri ile başlar. Bordo Berelilerden Kılıç Timi’nin yaşadığı her türlü zorluğu, özlemi konu alan bu dizide her şeyden üstün ve önemli olan tek şey vatandır. Vatan için her zorluğa göğüs germeye hazırdırlar.



Son Güncelleme: 07.02.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFox TvYeni Sezon
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