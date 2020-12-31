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FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları

Fox TV ekranlarında ilk defa yayınlanacak olan Şahane Hayaller filmi merak edilmeye başlandı. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi almak isteyen seyirciler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:35
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
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Geçen aylar içerisinde yayın hayatına başlayan ve 92.000 kişi tarafından izlenilen komedi filmi Şahane Hayaller, ilk kez Fox TV ekranlarında yer aldı.

Ömer Faruk’un yönetmenliğinde yer aldığı, Başrollerinde Ömer Başdoğan (Nalet Bebe), Cemil Şahin, Çetin Altay, Salih Kalyon ve Suzan Aksoy’un bulunduğu yapımda şair olmak isteyen Ömer ve onun menajerlik görevini üstlenmeye çalışan arkadaşı Ali’nin komik hikayelerini anlatıyor.

Şahane Hayaller filmi televizyonda ilk kez yılbaşı akşamında saat 20:00’da Fox TV ekranlarında yayınlanacak



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
şahane HayatlarFilmFox Tv
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