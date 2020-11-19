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Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu

Pandemi döenmlerinde dizi çekimlerine ara vermek zorunda kalacağını düşünen Fox TV Sadece Bir Gece adlı filmini 2021 yılında izleyicilerle buluşturmak için erkenden filmin çekimlerine başlamıştır. Cemahl Hünal kimdir? Tuba Ünsal kimdir? Sadece Bir Gece filmi hangi kanalda yayınlanacak?

19 Kasım 2020 Perşembe 19:34
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi oyuncuları, konusu ve kadrosu
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Fox TV yaşanan pandemi döneminden dolayı yaz aylarında televizyon dizileri çekmeyi istedi. Bu filmler arasında başrol oyuncuları Cemal Hünal ile Tuba Ünsal’ın paylaştığı ‘Sadece Bir Gece’ adlı dizi yer almaktadır.

‘Sadece Bir Gece’ adlı romantik komedi tarzı film, 2021 ylında Fox TV ekranlarında yayınlanacaktır.

Sadece Bir Gece Filmi Oyuncuları Kimdir?


Erkek başrol oyunculuğunu üstlenen Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro ve oyunculuk eğitimlerini Amerika Tamamlayan oyuncu en önemli çıkışını Issız Adam filmi sayesinde yapmıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ares karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenilerini toplamış olan Cemal Hünal bir dönemde Paramparça dizi kadrosunda yer almıştır. Evliliğini Lale Cangal ile devam ettiren Cemal Hünal, 1metre 79 santim boyunda ve 76 kg ağırlığındadır.

Tuba Ünsal ise en son Aşk 101 ve 102 dizilerinde rol almıştır. Tuba Ünsal 7 Aralık 1981 yılında Denizli de doğmuştur. Sadece Bir Gece filminin çekildiği tarihte 39 yaşında olan oyuncu bu sektöre ilk önce modellik ve mankenlik yaparak dahil olmuştur. Tuba Ünsal 1.67 boyuna sahip 55 kg ağırlıktadır.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:34
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Fox TvCemal HünalTuba ÜnsalSadece Bİr GeceFilmAşk
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