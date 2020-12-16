Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu

Dizi ve film sektörünü de etkileyen pandemi dönemi dolayısıyla Fox TV yönetimi dizilerin artık çekilemeyeceğini düşünerek yaz döneminden birçok televizyon filmi çekmiştir. Bunlardan biri de başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın oluşturduğu Sadece Bir Gece filmi olmuştur. Yapımcılığını Statü Film üstlenmiştir. Şirket, bu filmin ise sinemaya uyarlanmayacağını Fox TV ekranlarında gösterilmek için çekildiğini duyurdu.

Sadece Bir Gece filmi tarz olarak romantik komedi türünde olacak ve 2021 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanacaktır.

Peki bu filmin oyuncu kadrosunu kimler oluşturmaktadır?

Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu

Cemal Hünal

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'da tasarım okumaya karar vermiş ardından oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles'a gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kısa filmlerde rol almıştır. Daha sonra Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Issız Adam ve Ulak gibi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Son dönemlerde Türkler Geliyor, Tozkoparan ve Harzemşah gibi çeşitli projelerde yer alan Cemal Hünal, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ares karakteri ile ismini duyurmuştur. Bir dönem de Paramparça dizisinde rol almış oyuncu, Lale Cangal ile evlidir ve 1.79 metre boyunda ve 76 kilogramdır.

Filmin bir diğer başrol oyuncusu ise Tuba Ünsal'dır.

Tuba Ünsal

7 Aralık 1981, Denizli doğumlu Türk oyuncudur. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nü henüz birinci sınıfı okurken bırakmıştır. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılmış ve bu yarışmadan sonra profesyonel modellik kariyerine başlamıştır. Pek çok film ve dizide rol almış olan oyuncu, yakın zamanda ismini çok sık duyduğumuz İçerde dizisindeki Handan karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Vizontele Tuuba, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerde de başrol oynayan oyuncunun, Sare isminde bir kızı vardır.