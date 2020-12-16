İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu

2021 yılında televizyonlarda yer alacak olan, Statü Film'in yapımcılığını üstlendiği film televizyonda oynayacak sinemaya uyarlanmayacaktır. Cemal Hünal ve Tuba Ünsal gibi başarılı oyuncuların başrolleri paylaşacağı film, televizyon filmi adı altında olacaktır.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:18
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu
Takip Et:

Dizi ve film sektörünü de etkileyen pandemi dönemi dolayısıyla Fox TV yönetimi dizilerin artık çekilemeyeceğini düşünerek yaz döneminden birçok televizyon filmi çekmiştir. Bunlardan biri de başrollerini Cemal Hünal ve Tuba Ünsal'ın oluşturduğu Sadece Bir Gece filmi olmuştur. Yapımcılığını Statü Film üstlenmiştir. Şirket, bu filmin ise sinemaya uyarlanmayacağını Fox TV ekranlarında gösterilmek için çekildiğini duyurdu.

Sadece Bir Gece filmi tarz olarak romantik komedi türünde olacak ve 2021 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanacaktır. 

Peki bu filmin oyuncu kadrosunu kimler oluşturmaktadır?

Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu

Cemal Hünal

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Londra'da tasarım okumaya karar vermiş ardından oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles'a gitmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kısa filmlerde rol almıştır. Daha sonra Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Issız Adam ve Ulak gibi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Son dönemlerde Türkler Geliyor, Tozkoparan ve Harzemşah gibi çeşitli projelerde yer alan Cemal Hünal, Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ares karakteri ile ismini duyurmuştur. Bir dönem de Paramparça dizisinde rol almış oyuncu, Lale Cangal ile evlidir ve 1.79 metre boyunda ve 76 kilogramdır. 

Filmin bir diğer başrol oyuncusu ise Tuba Ünsal'dır. 

Tuba Ünsal

7 Aralık 1981, Denizli doğumlu Türk oyuncudur. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nü henüz birinci sınıfı okurken bırakmıştır. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılmış ve bu yarışmadan sonra profesyonel modellik kariyerine başlamıştır. Pek çok film ve dizide rol almış olan oyuncu, yakın zamanda ismini çok sık duyduğumuz İçerde dizisindeki Handan karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Vizontele Tuuba, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmlerde de başrol oynayan oyuncunun, Sare isminde bir kızı vardır. 



Son Güncelleme: 16.12.2020 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvSadece Bİr GeceCemal Hünal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu
Profilime kim baktı uygulaması kullanırken dikkat edin!
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Aralık 2020 Çarşamba Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Saygı yeni sezon ne zaman başlayacak? Blu TV Saygı 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Konuşanlar neden yok, bitti mi? Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
Hasta kabul sekreteri olmak için aranan şartlar nelerdir, ne kadar maaş alırlar?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu
Arka Sokaklar dizisinde kimler ayrıldı? Diziye kimler veda etti?
Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Yeni sezonda Kağan Bozok geri dönecek mi?
Asker uğurlama törenlerine Coronavirus (Covid-19) İçişleri Bakanlığından yasak!
Parti üyeliği nasıl, nereden sorgulanır? E-devlet Siyasi parti sorgulama işlemleri
Deprem anında hayat kurtaran uygulamalar
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Aralık 2020 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Noel kutlamaları nedir, ne zaman kutlanır?
Garanti Bankası36 Ay vade, düşük Faizle 100 bin TL kredi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.