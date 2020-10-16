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Fox TV Sabah Sohbetleri programının sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş'ın hayatı

Fox TV ekranlarında Cuma sabahları dini program sunan Fatih Savaş, farklı programlardan da tanınmaktadır. Pek çok kanalda dini sohbet programları hazırlayan Savaş, daha önce Hırvatistan'da ülkemizi temsil etmiştir.

16 Ekim 2020 Cuma 13:12
Fox TV Sabah Sohbetleri programının sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş'ın hayatı
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve dini sohbetlerin yapıldığı Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri programı Cuma günleri sabah saat 07.00’da izleyicilerle buluşuyor. Konukların da katılımının sağlandığı programda izleyicilerden gelen sorulara da cevap veriliyor.

Programda #fatihsavaşile etiketine yazılanlara cevap veren Savaş, izleyicilerin merak ettiklerini bu yolla cevaplamaktadır.


Fatih Savaş Kimdir?

Ramazan’da yaptığı programlarla tanınan Fatih Savaş, pek çok kanalda dini programlar yapmıştır. Kanal 360, TV8, Kanal D ve TRT Diyanette programlar yapan Savaş, 1996’da Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştur.

Koç Holding’in başkanı Mustafa Koç’un cenazesini kıldırması ile de tanınan Fatih Savaş, Fox TV’de Sabah Sohbetleri programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 16.10.2020 13:12
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Anahtar Kelimeler:
FatihsavaşSabahsohbetleri
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