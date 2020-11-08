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Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?

Sıcak haber olarak gündeme gelen Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi? haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 8 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 20:00
Fox TV Öğretmen dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?
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Öğretmen Dizisinin Konusu Nedir:

Dizinin başrolü olan Akif Erdem bir fizik öğretmenidir. Öğrencilerine insanlık adına bir ders vermek isteyen fizik öğretmeni, ama bunu yaparken kullandığı yöntem alışkanlıkların dışında kalacaktır. Fizik öğretmeni Akif Erdem 12A öğrencilerini bir sınıfa toplar ve okulun geri kalanını patlatır. 12A sınıfını rehin tutan fizik öğretmenin ise sorduğu soru “Rüya Önek’ in ölümünden kimler sorumludur?”. Bu soruya verilecek tek yanıt ise doğru olandır. Dizinin amacı ise insanlara “iyi insan” olmayı göstermektir.

Öğretmen Dizisi Final Yapıyor!

 


Medyapım ve MF Yapım tarafından yapılan, Koray Kerimoğlu’ nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde ise; Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Şerif Erol, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ile İlker Kaleli bulunmaktadır. Kadrosunda ünlü isimlere yer vermekte olan dizi ise yeni sezonunda beklenilen izlenme oranları vermemesi üzerine ekranlara gelecek 9’ uncu bölümü ile final yapacak.

 

Eğer yayınlanma sürelerinde bir farklılık olmaz ise dizi, 8 Kasım Pazar günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 20:00
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