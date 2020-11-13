FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!

Savant sendorumlu doktora hayat veren Taner Ölmez’in başrolünü üstlendiği Mucize Doktor dizisi ekranlarda büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. The Good Doctor dizisinden uyarlanarak ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa’nın cerrah olma mücadelesi izleyicilerle buluşuyor. İletişim kurma güçlüğü çeken Vefa, henüz çocukken farklılığı nedeniyle babası tarafından reddedilmiş ve şiddete maruz bırakılmıştır.

Mucize Doktor konusu ne?

Mucize Doktor nerede çekiliyor?

Ali’ye arkadaş olabilmeleri için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirebilmek için girmiş olduğu yıkık binanın içerisine girip göçük altında kalır ve Ali’nin gözleri önünde ölür. Böylelikle Ali Vefa, acil müdahalede Doktor Adil ile görüşür. Adil Hoca’da Vefa’yı evlatlık edinir.

Çekimleri Bilecik’te başlayan Mucize Doktor dizisi İstanbul Pendik’teki Medical Park hastanesinde devam etmektedir. Hastane yönetimiyle dizi çekimi için anlaşma yapılmıştır.

Mucize Doktor yeni bölümü https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresinden izleyebilirsiniz.