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Fox Tv Mucize Doktor dizisi Adil Hoca neden ayrılıyor?

Adil Hocanın Mucize Doktor dizisinden ayrılığı hakkında meraklarınız varsa, bu haber sizin için doğru adres!

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:55
Fox Tv Mucize Doktor dizisi Adil Hoca neden ayrılıyor?
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Hızla yayın hayatına devam eden  Fox Tv dizisi Mucize Doktor’un çekimleri devam ederken diziden aniden bir oyuncunun ayrılığı hakkında bilgi geldi. Dizinin başrol karakterlerinden Adil Hoca’nın ayrılacağını duyan izleyiciler bu konu hakkında hemen araştırmalar yapmaya başladı. Biz de sizin için merak ettiklerinizi araştırdık.

Mucize Doktor dizisi Adil Hoca karakteri diziden neden çıktı?

Bir oyuncu ayrılığına uğrayan Mucize Doktor dizisinden bu kez de ayrılan oyuncu , başrol oyuncularından biri olan Adil Hoca oldu. Önceki bölümlerde Adil Hoca karakteri bir rahatsızlık geçirmişti ve ölümden dönerek yaşamına devam etmişti. Fakat bu olay diğer dizilerde de bilindiği gibi reyting amaçlı yapılan bir hareketti. Maalesef ki bu olay da dizinin reytinglerinin artmasına neden olmayınca, dizide oyuncu ayrılıkları başladı. Ayrılık için duyduğumuz ilk isim Adil Hoca oldu. Fakat kesin olarak diziden ayrılmayla alakalı henüz bir bilgi yoktur.

Mucize Doktor Adil Hoca diziden neden ayrıldı?

Dizide bir süre görmeye devam edeceğimiz Adil Hoca Şubatın ilk haftasına kadar sette bulunacak fakat şubatın ilk haftasından itibaren diziden tamamen ayrılmış olacak. Bu ayrılığın sebebi henüz net olarak açıklanmadı. Biz seyirciler, Adil Hocanın diziden ayrıldığını Şubat ayının son haftasında anlamış olacağız. Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan veya dizi yönetmeni tarafından henüz bir açıklama yapılmamıştır. 

Mucize Doktor Adil Hoca tekrar gelecek mi?

Diziden nasıl ayrılacağını her ne kadar bilmiyor olsak da Adil Hoca’nın ölüm ile diziden ayrılacağı konusundaki fikirlerimiz ağır basıyor. Önceki bölümlerde Adil Hoca’nın geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı uzun süre dayanamayıp bir süre sonra öleceğini öngörüyoruz. Diziden eğer ölümü ile çıkarsa geri dönüşü mümkün olmaz. Zaten Adil Hoca diziden ölüm dışında farklı bir nedenden çıkacaksa bile tekrar dönüşü olmayacak gibi görünüyor.

Fox Tv’de yayınlanan Mucize Doktor dizi başrol oyuncularından biri olan Adil Hoca 50’li yaşlarında bir baş hekimi canlandırmaktadır. Ali karakterini kendi oğluymuş gibi sevmektedir. Gayet iyi niyetli, etrafındaki insanları seven ve babacan bir kişiliği vardır. Pek çok kişinin hayatını kurtararak meslekte 30 yılını devirmiş bir doktordur. Birçok cerrah ve doktoru, Adil Hoca yetiştirmiştir. Etrafındaki insanları  hep koruyup kollamıştır ve yardım etmiştir.

Adil Hoca karakteri ve bu karakterin diziden ayrılma sebebini size elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık. Eğer sizin de bu konuda farklı fikirleriniz varsa aşağıdaki yorum kısmından fikirlerinizi öğrenmeyi merakla bekliyoruz.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:55
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MucizedoktorAdilhoca
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