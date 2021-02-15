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FOX TV Masumiyet ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi yayın günü belli oldu!

Yıllar sonra Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'u bir araya getiren FOX TV Masumiyet'in ne zaman yayınlanacağı heyecanla beklenirken, Masumiyet dizisinin yayın günü belli oldu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:34
FOX TV Masumiyet ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi yayın günü belli oldu!
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FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan ‘Masumiyet’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın yer aldığı Masumiyet, ilk tanıtımı ile ekranlara çıktı.

Masumiyet dizisinin yayın tarihi belli oldu

Gold Film'in yeni projesi Masumiyet'in, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu ve senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizininyayın günü belli oldu. Usta oyuncu kadrosuyla beklentileri yükselten dizide başrollere Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Tolga Güleç, Selen Uçer, Asena Tuğal, Neslihan Arslan ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

İlk fragmanı izleyici ile buluşan Masumiyet dizisi Çarşamba akşamları ekrana gelecek. Masumiyet, aynı gün yayınlanan reyting birincisi Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileriyle yarışacak.

Masumiyet dizisi çok yakında Fox TV’de izleyici karşısına çıkacak.

Masumiyet'ten ilk tanıtım:




Son Güncelleme: 15.02.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
MasumiyetHülya AvşarMehmet AslantuğDeniz çakır
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