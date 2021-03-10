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Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 10 Mart 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 23:00
Fox TV Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
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Masumiyet dizisinin ilk bölümü 24 Şubat 2021, Çarşamba gününde saat 20.00’de ekranlara geldi. İlk bölümün tekrarı 25 Şubat 2021, Perşembe günü saat 2.45’de ve Cuma günü saat 12. 30 ile 00. 30’da yayınlanacaktır.

 

Fox TV ekranlarına başta “Yaşı 19” ismiyle çekilmeye start verilen dizi daha sonrasında isim değişikliğine gitti ve adı “Masumiyet” olarak değişti. Dizinin izleyiciler ile 24 Şubat Çarşamba tarihinde saat 20.00’de buluştu.

 

Yapımcı görevinde Faruk Turgut’un bulunduğu, yapımını ise Gold Film’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın bulunduğu dizide senaryoyu Sırma Yanık yazıyor.

 

Oyuncu kadrosunda ünlüler şöleni; Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler tekrar ekrana geliyor.

 

Dizide başrol olarak Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ gibi birçok ünlü isim bir araya geliyor. Başrol oyuncularına eşlik etmekte olan isimler ise Serkay Tütüncü, Deniz Işın, İlayda Alişan, Tolga Güleç, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Kimya Gökçe, Asena Keskinci,  Ozan Kaya ve Rüçhan Çalışkur gibi kendinden bahsettiren ünlü isimlerden oluşuyor.

 

Çekimlere start verildi!

 

Güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile kendinden bahsettiren dizilerin çekim çalışmaları geçtiğimiz haftalarda start verildi.

 

Dizinin konusunda; Evli ve iki çocuğu olan Bahar karakterinin (Deniz Çakır) kızı Ela’nın kendinden yaşça büyük olan yanlış bir adama aşık olmasını anlatmaktadır. Kızı Ela (İlayda Alişan) ilk aşkıysa kendisiyle aynı yaşta olan bir üniversite öğrencisi değildir. Bunun yerine babasına iş vermekte olan ve başkası ile neredeyse evlenecek olan 35 yaşındaki patronudur. Kızının bu yanlış ilişkiden uzak tutmaya çalışan Bahar, ne kadar uğraşsa da bu olayın önüne geçemez. Bunun üzerine Bahar ve ailesi; kızları Ela’nın 19 yaşına girmesiyle sonsuza denk değişecektir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 23:00
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Hülya AvşarMasumiyet Dizisi Yeni BölümMasumiyet Dizisi
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