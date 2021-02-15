Fox TV Masumiyet dizisi ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi 1. Bölüm yayın tarihi ve tanıtım fragmanı yayınlandı

Masumiyet ne zaman yayınlanacak?

ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi’in yayın tarihi belli oldu. Gold Film’in yapımcılığında ekranlara gelecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Altay yer alırken senaryosunu Sırma Yanık yazdı. Başrollerdeve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimler bulunuyor.

FOX’un heyecanla beklenen dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak. Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi çok izlenen dizilerle yarışacak olan Masumiyet’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumiyet 1.bölüm fragmanı