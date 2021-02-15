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Fox TV Masumiyet dizisi ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi 1. Bölüm yayın tarihi ve tanıtım fragmanı yayınlandı

Fox Tv ekranlarında yayınlanacak Masumiyet dizisinin yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden Masumiyet dizisinin yayın gününe ve 1. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:17
Fox TV Masumiyet dizisi ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi 1. Bölüm yayın tarihi ve tanıtım fragmanı yayınlandı
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FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Masumiyet’in yayın tarihi belli oldu. Gold Film’in yapımcılığında ekranlara gelecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Altay yer alırken senaryosunu Sırma Yanık yazdı. Başrollerde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal ve Ertuğrul Postoğlu gibi isimler bulunuyor.

Masumiyet ne zaman yayınlanacak?

FOX’un heyecanla beklenen dizisi Masumiyet 24 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da seyirci karşısına çıkacak. Sadakatsiz, Kuruluş Osman gibi çok izlenen dizilerle yarışacak olan Masumiyet’in ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumiyet 1.bölüm fragmanı




Son Güncelleme: 15.02.2021 23:17
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