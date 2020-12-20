İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 20.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

20 Aralık 2020 Pazar 19:41
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Takip Et:

Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 25 Film imzalı yapımın yönetmenliğini Mesude Erarslan üstlenirken, senaryosunu Mahinur Ergün kaleme alıyor. Zülfü Livaneli’nin yayınlamış olduğu dönemde büyük bir ilgi gören Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin bölümleri 130 dakika olarak belirlendi.

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın rol aldığı Kefaret dizisinin ilk bölümünün Ekim ayı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Kefaret dizisinin konusu ne?

Ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep'in hayatı bir anda değişir. Masalsı hayata sahip olan fakat Nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in hikayesi ekranlara taşınıyor. Tanıtımda Sinan Komiser ile Ahmet’in ormanda yaptıkları aramaların sonucunda neler yaşanacağı da araştırılmaya başlandı.

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay – Zeynep

Mert Fırat – Sinan Komiser

Yurdaer Okur – Ahmet

Özge Özacar

Mine Kılıç

Efe Deprem

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Canan Atalay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay nerelidir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın yer aldığı diziler
2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları
Varlık vergisi nedir? 2020 Varlık vergisine tabi olma oranları nedir?
Memurların siyasi parti üyeligi yasal mıdır? Memurlar siyasi parti üyesi olabilir mi?
Ezhel saz çalıp kürtçe şarkı söyledi
Aşk Ağlatır Dizisi Tekrarı Hangi Gün Yayınlanıyor? Show Tv Aşk Ağlatır Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Tövbeler Olsun dizisi Demet kimdir? Semiha Bezek'in hayatı!
Kefaret dizisi Meltem (Özge Özacar) kimdir?
Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Arıza dizisine katılan Ayça Ayşin Turan kimdir? Halide karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.