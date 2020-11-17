İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 17 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 17:11
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Takip Et:

Fox TV’nin yeni dizisi Kefaret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya deva ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Zeynep’i kimin canlandıracağı belli oldu. Deneyimli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.

Nurgül Yeşilçay Kimdir?


Nurgül Yeşilçay 1976 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu daha önce pek çok farklı yapımda yer almış, bu yapımlarda gösterdiği başarılı performanslar ile izleyicilerin beğendiği isimler arasına girmiştir. Son olarak güzel oyuncu Yeşilçay, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinde boy gösterecek.

Yapılan açıklamalara göre Kefaret dizisinin çekimleri yakın bir tarihte İstanbul’da başlayacak. Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın da başrollerde olacağı dizide Nurgül Yeşilçay da Zeynep karakterini canlandıracak. Zeynep karakteri dizide özel bir okul kapsamında müzik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda iki çocuğa annelik yapan bir karakter olacak karşımıza çıkacak.

 



Son Güncelleme: 17.11.2020 17:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nurgül YeşilçayFox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!

Popüler Haberler

Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
2020 Steam Sonbahar İndirimleri başladı! Steam sonbahar ve black friday indirimleri birleşti!
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte varmıydı? Vildan Atasever hakkında bilgiler
FOX Son Yaz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
İyi Fikir sunucusu Seval Çöpür kimdir? Pelin Çift neden bıraktı?
Mucize Doktor Ela dizide kalacak mı? Yasemin Ergene diziye devam edecek mi? Misafir oyuncu mu yoksa kadroya dahil mi oldu?
Kobi destek kredisi nedir? Kobi destek kredisi alma şartları nelerdir?
MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu Öğrenci Başvuru Ekranı - 2020 DYK yaz kursu başvurusu
E-Devlet sabıka kaydı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet sabıka ve sicil kaydı sorgulama
Gönül Dağı Düğüncü Muammer kimdir? Ali Düşenkalkar hakkında bilgiler
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2020 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Acemi Anneler dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Sgk cenaze yardımı kimlere verilir? 2020 sgk cenaze yardım parası miktarı
Emekli promosyon paraları ne zaman yatacak? 2020 Emekli promosyon anlaşması yenileme ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.