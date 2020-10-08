İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları

Birçok kişinin merak ettiği Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 8 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 23:45
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Takip Et:

Fox TV’nin yeni dizisi Kefaret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya deva ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Zeynep’i kimin canlandıracağı belli oldu. Deneyimli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.

Nurgül Yeşilçay Kimdir?


Nurgül Yeşilçay 1976 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan deneyimli oyuncu daha önce pek çok farklı yapımda yer almış, bu yapımlarda gösterdiği başarılı performanslar ile izleyicilerin beğendiği isimler arasına girmiştir. Son olarak güzel oyuncu Yeşilçay, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinde boy gösterecek.

Yapılan açıklamalara göre Kefaret dizisinin çekimleri yakın bir tarihte İstanbul’da başlayacak. Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın da başrollerde olacağı dizide Nurgül Yeşilçay da Zeynep karakterini canlandıracak. Zeynep karakteri dizide özel bir okul kapsamında müzik öğretmenliği yapan ve aynı zamanda iki çocuğa annelik yapan bir karakter olacak karşımıza çıkacak.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 23:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nurgül YeşilçayFox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Alya'nın anne ve babası kimdir?
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!
Masterchef’te Duygu yarışmaya kendi isteğiyle veda etti!

Popüler Haberler

Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlar? 2020 2021 Sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?
Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Türkiye il plaka kodları sıralaması ve şehirlerin telefon alan kodları
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2020
A101 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu
7 Haziran 2019 Cuma Resmi Daireler Açık mı? PTT, Bankala, Hastane ve Noterler Çalışıyor mu?
Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağar?
Yüzdelik dilim nedir? meb e okul lgs yüzdelik dilim öğrenme
Anne Sütünün çocuk gelişimine ve sağlığına faydaları nelerdir?
Koronavirüs yasakları nelerdir? Hangi 25 ilde maske zorunluluğu getirildi?
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ekim 2020 faiz oranları ve şartları
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2020
Serbest meslek kazancı olan kişiler ne kadar vergi ödeyecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.