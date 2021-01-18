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Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Gündemde ilgi odağı haline gelen 18 Ocak 2021 tarihli Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 18-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 03:06
Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlenmiş olduğu Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapmaktadır. Senaryosunu ise Mahinur Ergun kaleme almıştır. Dizinin başrollerini ise Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır.

Kadrosunda ise yer alan isimler, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'in yer almaktadır. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanarak dizi olmuştur. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisi yeni bölümlerini Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerine yayınlayacaktır.



Son Güncelleme: 18.01.2021 03:06
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Fox TvBölüm TekrarıDiziKefaretKanal D
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