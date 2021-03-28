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Fox TV Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret konusu ve oyuncuları

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Fox TV Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret konusu ve oyuncuları haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 28.03.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:20
Fox TV Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret konusu ve oyuncuları
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Kefaret Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kefaret dizisinin oyuncu olarak Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur yer aldı ve dizi çekim mekânının neresi olduğu hayranlarının merakını uyandırdı. Pek çok televizyonda kullanıldığı için İstanbul, "Kurtuluş" dizisinin çekim yeri olarak seçildi. Mümkün olduğunca İstanbul'un doğal ortamını kullanmaya çalışılıyor.

Kefaret Dizisi Mekanları Neresi?

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda, Mesude Erarslan'ın oturduğu dizi fragmanının yayınlanmasıyla büyük merak uyandırdı.  Seyirci çekim yeri ve temasını merak ediyor. Dizi için Ortaköy, Sarıyer, Nişantaşı gibi elit ve lüks alanlar seçilse de doğal manzara sıklıkla kullanılıyor. Dizi sahnelerinde çekim hız kesmeden devam ediyor.

Göl Orman Nerede?

Birçok dizide pek çok sahneye ev sahipliği yapan Göl Orman, doğal güzelliği ve yemyeşil doğası ile izleyenleri cezbetti. Birçok izleyici bu doğal çevrenin nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaşılacağını incelemeye başladı. Kefaret dizisinde kullanılan Göl Orman, İstanbul'da da yer alıyor.

Kefaret Dizisi Setine İzleyici Olarak Gidilebiliyor Mu?

Hemen hemen tüm diziler gibi koronavirüs için çok önemli önlemler aldı ve kamera önü ve arkasındaki tüm personel dikkatli çalışmaya devam ediyor. Olası virüs bulaşmasını önlemek için izleyicilerin dizi setine girilmesine izin verilmez.



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaretDizi
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