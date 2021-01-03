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Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 3 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 22:00
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
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Fox TV ekranlarında yeni dizilerin yayınlanması için hazırlıklar devam ediyor. Son olarak Fox TV’nin yeni dizilerinden biri olacağı ifade edilen Kefaret dizisinin ilk bölümünün 22 Kasım tarihinte ekranlarda olacağı aktarıldı.

Kefaret Dizisi İzlenir mi?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kefaret dizisinin reytinglerde nasıl bir başarı göstereceği merak edilenler arasında yer alıyor. 25 Film tarafından ortaya konan ve Mesude Erarslan tarafından yönetilen Kefaret dizisinin senaryosu ise Mahinur Ergun ve Melih Çam tarafından yazılıyor.

 

Dizide müzik öğretmeni olan Zeynep, doktor eşi Ahmet ile tayinlerinin çıktığı yerde mutlu bir hayat geçirmek s-istemektedirler. Ancak 5 sene içinde her şeylerini kaybeden çift birçok talihsiz olay yaşar. Komiser Sinan’ın Zeynep’e karşı boş olmaması ve onu her zaman desteklemesi, ikili arasındaki ilişkileri de güçlendirecektir.

 

Dizinin başrol oyuncuları olan Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur’un gösterecekleri performansı bağlı olarak reytinglerinin yüksek olacağı düşünülüyor. 22 Kasım’dan itibaren her Pazar akşamında yayınlanacak olan dizinin rakiplerine baktığımızda ise Show TV’de Arıza, TV 8’de Masterchef, Star TV’de Menajerimi Ara ve ATV’de ise Maria ile Mustafa dizilerinin yer aldığı görülüyor.

 

Oyuncu kadrosu güçlü olan dizinin senaryosu ve olay akışının izleyiciler tarafından sevilmesi halinde rakiplerini geride bırakarak Pazar günlerinde en çok izlenen yapım haline gelmesi bekleniyor. Dizinin yayın hayatına başlaması ile birlikte aldığı reyting puanlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
ReytingKefaretFox Tv
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