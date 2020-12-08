İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

FOX TV Kefaret dizi konusu ve oyuncuları

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kefaret dizi konusu ve oyuncuları belli oldu. Kefaret dizisi Ekim ayında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

08 Aralık 2020 Salı 22:16
FOX TV Kefaret dizi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Kefaret dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 25 Film imzalı yapımın yönetmenliğini Mesude Erarslan üstlenirken, senaryosunu Mahinur Ergün kaleme alıyor. Zülfü Livaneli’nin yayınlamış olduğu dönemde büyük bir ilgi gören Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin bölümleri 130 dakika olarak belirlendi.

Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat’ın rol aldığı Kefaret dizisinin ilk bölümünün Ekim ayı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Kefaret dizisinin konusu ne?

Ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Zeynep'in hayatı bir anda değişir. Masalsı hayata sahip olan fakat Nefes dışında her şeyini kaybeden Zeynep’in hikayesi ekranlara taşınıyor. Tanıtımda Sinan Komiser ile Ahmet’in ormanda yaptıkları aramaların sonucunda neler yaşanacağı da araştırılmaya başlandı.

Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay – Zeynep

Mert Fırat – Sinan Komiser

Yurdaer Okur – Ahmet

Özge Özacar

Mine Kılıç

Efe Deprem

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı

Popüler Haberler

FOX TV Kefaret dizi konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır? Göl Orman nerede bulunmaktadır?
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?
Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?
Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri Kimlerdir?
EDHO 2020-2021 sezonu oyuncu kadrosu ve karakterleri
Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
MasterChef Mehmet Şef yarışmacı Mustafa'yı kovdu! Neden kovdu? Mustafa elenecek mi, ne ceza aldı?
Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak? Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı
The Crown yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. Sezon başlangıç tarihi belli oldu
Bir Annenin Günahı dizisi ne kadar reyting aldı? Ne zaman belli olacak?
2021'de Çin nüfusu ne kadar oldu?
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek vizyon tarihi açıklandı!
İyi Aile Babası Bahar Şahin kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.