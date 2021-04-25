İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm

FOX Tv ekranlarına gelen Kefaret dizisi büyük bir ilgiyle izlenilmektedir. Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır. Kefaret dizisi 23.bölümünü sizler için detaylı bir şekilde haberimizde yer verdik.

25 Nisan 2021 Pazar 22:02
Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm
Takip Et:

Kefaret dizisi 23.bölüm

Pazar akşamları FOX Tv’de ekranlara gelen Kefaret dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. 

Münevverin evini almaya çalışan Kadir’in evin yeni sahibine gizemli motosikletli evi zindan eder. Arzu para kazanmak için yeni arayışlar içerisindedir. Alp ile Meltem ilginç bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım atmış olurlar. Sude’nin hayatta tek kalan arabasının başka birinin bana ait demesi iddiası ile şaşırır. 

Kefaret dizisinin konusu

Müzik öğretmeni olan Zeynep eşi Doktor Ahmet ve iki küçük çocuğu ile birlikte tayin oldukları kasabaya yerleşirler. Doğum gününde dilek dileyen Zeynep, 5 yıl içerisinde her şeyini kaybeder. Sinan komiser Zeynep’ terk etmedi. Zeynep’e duyduğu aşk yüzünden işinden olmuştur. Sinan ve Zeynep ele ele vererek kaybettikleri şeyleri geri aldılar. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxOyuncuDiziKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?

Popüler Haberler

Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Teşkilat dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Teşkilat dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 25 Nisan 2021 Pazar tarihli önemli gelişme
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi
Cinsel istismarın mahkeme kararı
Şekerbank tarımsal ve hayvansal kredi faiz oranları
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi detaylarını açıkladı
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un hayat hikayesi!
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Günlük burç yorumları - 26 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.