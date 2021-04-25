Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm

Kefaret dizisi 23.bölüm

Pazar akşamlarıTv’de ekranlara gelen Kefaret dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaktadır.

Münevverin evini almaya çalışan Kadir’in evin yeni sahibine gizemli motosikletli evi zindan eder. Arzu para kazanmak için yeni arayışlar içerisindedir. Alp ile Meltem ilginç bir anlaşma yaparak yeni bir hayata adım atmış olurlar. Sude’nin hayatta tek kalan arabasının başka birinin bana ait demesi iddiası ile şaşırır.

Kefaret dizisinin konusu

Müzik öğretmeni olan Zeynep eşi Doktor Ahmet ve iki küçük çocuğu ile birlikte tayin oldukları kasabaya yerleşirler. Doğum gününde dilek dileyen Zeynep, 5 yıl içerisinde her şeyini kaybeder. Sinan komiser Zeynep’ terk etmedi. Zeynep’e duyduğu aşk yüzünden işinden olmuştur. Sinan ve Zeynep ele ele vererek kaybettikleri şeyleri geri aldılar.

