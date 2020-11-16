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FOX TV Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu

Okurlarımız tarafından merak edilen FOX TV Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:13
FOX TV Kanunsuz Topraklar'ın konusu ve oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu


Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 16.11.2020 15:13
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