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FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Birçok kişinin merak ettiği 26 Mart 2021 Cuma günü gündeme gelen FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 26-03-2021 tarihli haberimizde FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 15:24
FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve karakter analizi
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Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu

Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 26.03.2021 15:24
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Fox TvDizi
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