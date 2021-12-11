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Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi

Fox TV ekranlarının yeni dizilerinden olan Kanunsuz Topraklar’ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi. Peki Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Cevabı haberimizde...

11 Aralık 2021 Cumartesi 02:05
Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı? Kanunlar Topraklar'ın başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi
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Fox TV’de Eylül ayı içerisinde izleyenlerle buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi, daha başlamadan hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyenlerin en çok konuştuğu yapımlar arasında yer almayı başardı. Kanunsuz Topraklar dizisinin başarısı dizinin uyarlama olduğu iddialarını da beraberinde getirdi. Bu iddiaların aslını araştıran seyirciler ise ‘’Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi uyarlama mı?’’ sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

Fox TV Kanunsuz Topraklar Dizisi Uyarlama Mı?

Fox TV’nin yeni dizilerinden olacak olan Kanunsuz Topraklar’ın uyarlama olup olmadığı gündemi yoğun şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Dizinin senaryosunu yaratmış olan Zülkül Yücel ise dizinin herhangi bir eserden esinlenmeden yaratıldığını iddia etse de bir çok insan Kanunsuz Topraklar dizisinin İnce Memed’in bir uyarlaması olduğunu düşünüyor. 


Son Güncelleme: 11.12.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvKanunsuz Topraklar Dizisi
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