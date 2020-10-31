Fox TV Hepsi Benim başvuru formu ve whatsapp iletişim bilgileri

Fox TV kanalında yeni yarışma programı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Performansı, modelliği ve sunuculuğu ile beğeni toplayan Çağla Şikel, Hepsi Benim programıyla ekrana dönecek. "Hepsi Benim" başvuru formunu doldurarak da çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

"Hepsi Benim" programının ilk tanıtım videosunu yayınladıktan sonra, bazıları programa nasıl başvurulacağını merak etmektedir. Takım arkadaşlarınızla programa başvurabilir ve güzel ödüller kazanabilirsiniz.

Hepsi Benim Programının Formatı

İlk tanıtım videosundan bu yana program, mevcut TV programlarının konseptinden tamamen farklı bir formda ekrana geldi, Çağla Şikel, Hepsi Benim tanıtım videosunda şu sözleri söyledi: “Doğru tahminler ve çok eğlenceli oyunlarla birbirinden güzel hediyeler sizleri bekliyor. Yapmanız gereken çok basit. Yanınıza bir takım arkadaşı bulun ve Hepsi Benim’e başvurun.”

Çağla Şikel'in söylediği gibi, programa takım arkadaşlarınızla birlikte başvurabilir ve beraber rekabet edebilirsiniz. Gösterideki yarışmacılar çeşitli tahmin soruları soracaklar. En iyi tahminleri yapan yarışmacılar çeşitli ödüller alırlar. Finalistler kendileri için hazırlanan sorularla ilgili doğru tahminlerde bulunursa büyük ödülü kazanacaklar.

Hepsi Benim Başvuru Formunda Yer Alan Sorular

Fox TV ekranında izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan Hepsi Benim programının başvuru formundaki bilgilerin tam olarak girilmesi gerekmektedir. Yanlış yazılmış bilgiler nedeniyle başvurunuz doğrudan geçersiz sayılır. Aşağıdakiler, "Her Şeyim" başvuru formundaki sorulardan bazılarıdır;

Adınız- Soyadınız

Doğum Tarihiniz

Doğum Yeriniz

Adresiniz

Yaşadığınız Şehir

Cep Telefon Numaranız

E-mail Adresiniz

Boyunuz / Kilonuz

Medeni Haliniz

Mesleğiniz

Bu kişisel bilgilere ek olarak, "Hepsi Benim" başvuru formunda yer alan sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Başkalarıyla rekabet etmek ister misiniz?

Eşiniz veya aile üyenizle harcadığınız para hakkında hiç tartıştınız mı?

Alışverişe çok para harcıyor musunuz?

Şimdiye kadar satın aldığınız en pahalı ürün nedir?

Takım arkadaşlarınızı üç kelimeyle tanımlayabilir misiniz?

En büyük hayalin nedir?

Şimdiye kadarki yapmış olduğunuz en büyük çılgınlık nedir?

Hangi karakterler ile kendinizi yakın hissediyorsunuz?

Bu tür sorular devam ediyor. Başvuru formunda çok fazla soru var. Herhangi bir soruyu atlamadan doğru cevaplamalısınız. Ayrıca başvuru formunun başında partnerinizle fotoğraf paylaşmanız istenir. Tüm bilgileri yazıp fotoğrafları ekledikten sonra, katılım ve gizlilik politikasını da okuyup kabul etmelisiniz. Ardından "Gönder" butonuna tıklayıp başvurabilirsiniz.

Çağla Şikel Kimdir?

Başvuru formunu doldururken programın sunucusu Çağla Şikel'i düşünmeniz normaldir. Hepimiz ekranda görmeye alışkın olsak da en az bilgi sahibi olduğumuz sunuculardan biri olabilir. Başvuru Formundaki bilgilere geçmeden önce Çağla Şikel'i kısaca tanıtmak istiyoruz. Çağla Şikel, 2 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Asuman ve Hüseyin Şikel'in iki kızının en küçüğüdür. Babası Karslı, annesiyse Adanalıdır.

Ailesinin sanata olan ilgisi de Çağla Şikel'inde ilgisini artırdı. İlkokul dördüncü sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı'nda bale eğitimleri almıştır. Ortaokul ve lisede konservatuar eğitimi alan Çağla Şikel, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Müzik Konservatuarı'nda tamamladı.

Çağla Şikel 1997 yılında Miss Turkey yarışmasına girdi. Bu onun üniversitedeki ilk yılıydı ve yarışmada birinci oldu. Bundan sonra dünyanın her yerinden güzel kadınlar yarışmaya katılan Miss World 97 yarışmasında dünya dördüncü oldu.

Derecelerini aldıktan sonra Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İsviçre ve Mısır ve diğer ülkelere giderek defilelere katıldı. 5 yıldır defilelere katılan Çağla Şikel, 2004 yapımı Cennet Mahallesi dizisinde adını başarıyla duyurmuştur. Çağla Şikel, bu dizi sonrasında büyük ilgi görmüş ve bir çok dizi etkinlikte rol almıştır. Çağla Şikel’in rol almış olduğu diziler;

Cennet Mahallesi

Görgüsüzler

Avrupa Yakası

Zehirli Çiçek

Aşağıdakiler Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı programlardan bazıları:

Şehirler Yarışıyor

Her Şey Dahil

Kız Tarafı Erkek Tarafı

Çağla ile Yeni Bir Gün

Ben Söylerim

Şimdilerdeyse Fox TV'de yayınlanacak olan "Hepsi Benim" programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çağla Şikel, 10 Ağustos 2008 tarihinde Emre Altuğ ile evlendi. Çiftin Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu var. Çift, 12 Ocak 2015'te boşandı.

Hepsi Benim Başvuru Formuna Nasıl Ulaşılır?

Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken "Hepsi Benim" ilk fragmanını yayınlandı. İlk fragmanından sonra herkes başvuru formuna nasıl erişebileceğini öğrenmek istiyor. Yukarıda, Hepsi Benim başvuru formundaki bazı soruları paylaştık. Tahminlerinizden para kazanmak istiyorsanız başvurabilirsiniz.

Hepsi Benim başvuru formuna https://www.fox.com.tr/Hepsi-Benim/Basvuru-Formu linkine tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.