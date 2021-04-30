İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!

Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle! haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 30 Nisan 2021 Cuma gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:05
Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Yeni sezonun en beğenilen dizilerinden Son Yaz 18.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi izleyicilerden tam not alıyor.

Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Emre Karayel’in yer aldığı dizi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelendikten sonra onu dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu affetmeyeceği düşünen Akgün, kendisini affettirmek için Gökhan’ın arabasını geri almak ister. Soner ve Eray’da bu konuda ona yardım edecektir.

Gökhan ise Yağmur ve Akgün arasındaki yakınlıktan hoşlanmadığı için ikilinin arasını bozmak ister. Bu durumu fark eden Akgün, Gökhan’ın samimiyetinden de şüphe etmeye başlar.

Selim Fatih’i gözaltına alınır ancak bu durum Serap’ın tanıklık etmesiyle boşa çıkar. Fatih’in tutuklanması zorlaşır. Ancak Selim kafayı takmış ve yeni hamlelerini hazırlar. Selim Canan ile olan ilişkisini de herkesten saklayarak başlamıştır. Selim evliliğinde bulduğu ikinci şansı iyi kullanmak ister.

21 yaşına basacak olan Akgün ise doğum gününü 12 yaşındayken babasının tutuklanması nedeniyle bu günden itibaren hiç kutlamaz. Akgün 21 yaşında da yeniden bir yol ayrımına gider. Akgün aldığı yeni kararla doğum gününü mutlu olduğu bir yere giderek kutlayacaktır.

Son Yaz 18.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 30.04.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sefer karakterini kim canlandırıyor? Yiğit Özşener biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisinde Ferda karakterine Evrim Alasya hayat veriyor
Seni Çok Bekledim dizi oyuncusu Songül kimdir? Selen Domaç hakkında bilgiler
Akrep dizisi Fikret kimdir? Bekir Aksoy yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları
Fox TV canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021
Mucize Doktor dizisi Ezo karakteri kimdir? Sera Kutlubey'in hayatı ve yer aldığı diziler
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
İnternet olmadan whatsapp kullanılır mı? İnternet olmadan whatsapp kullanımı
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.