Fox TV hangi dizileri yayından kaldıracak?

FOX TV en sevilen dizileri arasında yer alan Baraj, Mucize Doktor, Yasak Elma gibi diziler oldukça beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Savaşçı dizisinin yeni sezonu için hazırlanan proje FOX TV yer almaya bilir. Çünkü FOX TV’nin her gün yayın akışı dolu. Reytingleri en düşük dizi arasında yer alan Sen Çal Kapımı çabalara rağmen bir türlü istenilen reytinglere ulaşamıyor. Yeni proje Uzak Şehrin Masalı 2021-2022 yılları arasında düşünülüyor. Gelecek sezon ekranlarda olacak Can Sinan imzalı dizi şimdiden büyük heyecan vermeye devam ediyor. Aksiyon yapılı dizi Kars’ta çekilecek.







