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Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?

Gündemde büyük yankı uyandıran Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler? ile ilgili olarak merak edilen 14 Ekim 2020 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 14 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

14 Ekim 2020 Çarşamba 06:01
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
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Fox TV’nin düzenlediği Genç Yetenekler Atölyesi ile birlikte oyuncu olmak isteyen kişiler için oyunculuk eğitimi verilecek. Genç Yetenekler Atölyesi adı altında başlayacak olan eğitimler ile birlikte kişiler oyunculuk eğitimi alarak dizilerde oynama şansı yakalayacak.


Atölye kapsamında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim alacak olan kişiler Fox TV dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer alma fırsatı bulacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler Fox TV resmi intenet sitesine giriş yaparak Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvurularını online olarak yapabilecek.

Fox Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu

Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvuracak kişilerden başvuru formunda temel kimlik bilgileri istenmektedir. Kişiler bu bilgiler dışında eğitim durumlarını, bulundukları şehri ve daha önce bu alanda eğitim alıp almadıklarını bildirmektedir. Başvuru formunu dolduran kişilerden deneme çekimi istenmektedir. Kişiler bu çekimi de forma ekleyerek başvuru yapmış olmaktadır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvGenç Yetenekler Atölyesi
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