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Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi'ne nasıl başvurulur?

Fox Tv, yayınladığı tanıtımlar ile Genç Yetenekler Atölyesi kapsamında gençlere oyuncu olma fırsatı vereceğini açıkladı. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen adaylar, Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi'ne nasıl başvurulur araştırmaya başladı. Başvuru ile ilgili detayları içeriğimizde derledik.

17 Ekim 2020 Cumartesi 12:14
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi'ne nasıl başvurulur?
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FOX TV’den oyunculuk kariyeri yapmak isteyen gençlere büyük bir ayrıcalık sağlandı. ‘Genç Yetenekler Atölyesi’ uygulaması ile genç oyuncular FOX TV dizilerinde rol alma şansı yakalayacak. Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvuru yapan kişiler aynı zamanda Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden eğitim alabilecek.

Genç Yetenekler Atölyesi’ne nasıl başvurulur?


FOX TV tarafından gençlere sağlanan oyunculuk eğitimi ve dizilerde oyuncu olma imkanını Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvurarak elde edebilirsiniz. Bunun için fox.com.tr/Genc-Yetenekler-Atolyesi/Basvuru-Formu linkine girerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru süreci sona erdikten sonra değerlendirmeler yapılarak online eğitim için 120 kişi seçilecek. Bu kişiler arasında 1 kişi Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden 6 ay oyunculuk bursu hem de eğitim aldıktan sonra konuk oyuncu olma şansını yakalayacak.

Genç Yetenekler Atölyesi başvuruları 5 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.



Son Güncelleme: 17.10.2020 12:14
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvGenç Yetenekler AtölyesiOyunculuk
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