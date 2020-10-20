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Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları

Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 20 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 22:02
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
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Fox TV’nin düzenlediği Genç Yetenekler Atölyesi ile birlikte oyuncu olmak isteyen kişiler için oyunculuk eğitimi verilecek. Genç Yetenekler Atölyesi adı altında başlayacak olan eğitimler ile birlikte kişiler oyunculuk eğitimi alarak dizilerde oynama şansı yakalayacak.


Atölye kapsamında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim alacak olan kişiler Fox TV dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer alma fırsatı bulacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler Fox TV resmi intenet sitesine giriş yaparak Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvurularını online olarak yapabilecek.

Fox Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu

Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvuracak kişilerden başvuru formunda temel kimlik bilgileri istenmektedir. Kişiler bu bilgiler dışında eğitim durumlarını, bulundukları şehri ve daha önce bu alanda eğitim alıp almadıklarını bildirmektedir. Başvuru formunu dolduran kişilerden deneme çekimi istenmektedir. Kişiler bu çekimi de forma ekleyerek başvuru yapmış olmaktadır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvGenç Yetenekler Atölyesi
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