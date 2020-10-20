Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları

Fox TV’nin düzenlediği Genç Yetenekler Atölyesi ile birlikte oyuncu olmak isteyen kişiler için oyunculuk eğitimi verilecek. Genç Yetenekler Atölyesi adı altında başlayacak olan eğitimler ile birlikte kişiler oyunculuk eğitimi alarak dizilerde oynama şansı yakalayacak.

Fox Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu

Atölye kapsamında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim alacak olan kişiler Fox TV dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer alma fırsatı bulacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler Fox TV resmi intenet sitesine giriş yaparak Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvurularını online olarak yapabilecek.

Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvuracak kişilerden başvuru formunda temel kimlik bilgileri istenmektedir. Kişiler bu bilgiler dışında eğitim durumlarını, bulundukları şehri ve daha önce bu alanda eğitim alıp almadıklarını bildirmektedir. Başvuru formunu dolduran kişilerden deneme çekimi istenmektedir. Kişiler bu çekimi de forma ekleyerek başvuru yapmış olmaktadır.