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Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 17 Ekim günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

17 Ekim 2020 Cumartesi 14:01
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu adresi ve şartları
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Fox TV’nin düzenlediği Genç Yetenekler Atölyesi ile birlikte oyuncu olmak isteyen kişiler için oyunculuk eğitimi verilecek. Genç Yetenekler Atölyesi adı altında başlayacak olan eğitimler ile birlikte kişiler oyunculuk eğitimi alarak dizilerde oynama şansı yakalayacak.


Atölye kapsamında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim alacak olan kişiler Fox TV dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer alma fırsatı bulacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler Fox TV resmi intenet sitesine giriş yaparak Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvurularını online olarak yapabilecek.

Fox Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu

Genç Yetenekler Atölyesi’ne başvuracak kişilerden başvuru formunda temel kimlik bilgileri istenmektedir. Kişiler bu bilgiler dışında eğitim durumlarını, bulundukları şehri ve daha önce bu alanda eğitim alıp almadıklarını bildirmektedir. Başvuru formunu dolduran kişilerden deneme çekimi istenmektedir. Kişiler bu çekimi de forma ekleyerek başvuru yapmış olmaktadır.



Son Güncelleme: 17.10.2020 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvGenç Yetenekler Atölyesi
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