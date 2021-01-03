İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki

Fox TV'yi evinde izlemek isteyen kişiler kanalın frekans, sembol oranı, polarizasyon ve fec değerini merak etmektedir. Fox TV ayrıca internet sitesi üzerinden canlı olarak da izlenebilmektedir.

03 Ocak 2021 Pazar 20:12
Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki
Takip Et:

Televizyonlarından Fox TV kanalını izlemek isteyen kişiler TV360 kanalının frekansını merak etmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında Fox TV kanalını bularak ekleyebilirler.

Fox TV Frekansı Nedir?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12329

Sembol Oranı : 6666Polarizasyon : H(Yatay)

FEC : 2/3

Fox TV İntenet Üzerinden Nasıl İzlenir?

Fox TV intenet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Fox TV izlemek isteyen kişiler https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresine girerek Fox TV canlı yayınını izleyebilirler.



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FOXTVFrekansCanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Zeynep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki
Arıza İhtiyar kimdir?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin yer aldığı diziler
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Müge Anlı Nalan şimşek cinayeti son durum ne? Nalan Şimşek kim öldürdü?
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk tercihler için tarihi açıkladı
Kanalların yayın akışları 26 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Garanti BBVA banka hesabı nasıl kapatılır? Garanti BBVA hesap kapatma işlemleri
En uygun faiz oranları ile konut kredisi kullanımı sağlayan bankalar hangileridir?
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.