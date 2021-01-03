Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki

Televizyonlarından Fox TV kanalını izlemek isteyen kişiler TV360 kanalının frekansını merak etmektedir. Türksat uydusu bulunan kişiler aşağıda yer alan frakans numaralarını girerek televizyonlarında Fox TV kanalını bularak ekleyebilirler.
Fox TV Frekansı Nedir?
Uydu : TÜRKSAT 4A
Sembol Oranı : 6666Polarizasyon : H(Yatay)
FEC : 2/3
Fox TV İntenet Üzerinden Nasıl İzlenir?
Fox TV intenet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir. Fox TV izlemek isteyen kişiler https://www.fox.com.tr/canli-yayin adresine girerek Fox TV canlı yayınını izleyebilirler.
Son Güncelleme: 03.01.2021 20:12