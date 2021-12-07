Fox TV Elkızı hangi diziden uyarlanıyor? Senaryosu kime ait?

Fox TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan Elkızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Elkızı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

Hilal Yıldız kimdir?

NTC Medya imzalı Elkızı dizisinin başrollerinde, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş, Sedef Avcı ve Fikret Kuşkan yer alıyor. Çekimleri Muğla’da devam eden dizi, herhangi bir diziden uyarlanmıyor. Senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı dizi tamamen orijinal bir yapım olarak izleyici karşısına çıkacak. Elkızı dizisinde, küçük yaşta kimsesiz kalmış Ezo’nun hayat hikayesi anlatılacak.

Senarist Hilal Yıldız, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, 2011 yılından bu yana birçok dizi ve film senaryosu yazmıştır. Ünlü senarist Çocuk, Cennet’in Gözyaşları, Adı Efsane, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Bulutların Ötesi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve Evvel Zaman Hikayesi dizilerinin senaryosunu yazmış, bu sezon da Elkızı dizisinin senaryosunu üstlenmektedir.