İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Fox TV Elkızı hangi diziden uyarlanıyor? Senaryosu kime ait?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Elkızı dizisinin hangi diziden uyarlandığı ve senaryosunun kime ait olduğu izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Elkızı dizisi ile ilgili ayrıntılar.

07 Aralık 2021 Salı 00:22
Fox TV Elkızı hangi diziden uyarlanıyor? Senaryosu kime ait?
Takip Et:

Fox TV’nin yeni sezon dizilerinden biri olan Elkızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Feride Kaytan’ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda da birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Elkızı dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

NTC Medya imzalı Elkızı dizisinin başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş, Sedef Avcı ve Fikret Kuşkan yer alıyor. Çekimleri Muğla’da devam eden dizi, herhangi bir diziden uyarlanmıyor. Senaryosunu Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı dizi tamamen orijinal bir yapım olarak izleyici karşısına çıkacak. Elkızı dizisinde, küçük yaşta kimsesiz kalmış Ezo’nun hayat hikayesi anlatılacak.

Hilal Yıldız kimdir?

Senarist Hilal Yıldız, 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu, 2011 yılından bu yana birçok dizi ve film senaryosu yazmıştır. Ünlü senarist Çocuk, Cennet’in Gözyaşları, Adı Efsane, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Bulutların Ötesi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve Evvel Zaman Hikayesi dizilerinin senaryosunu yazmış, bu sezon da Elkızı dizisinin senaryosunu üstlenmektedir.


Son Güncelleme: 07.12.2021 00:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ElKızıFox TvSevda Erginci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Kalbimin Sesi filminin oyuncu kadrosu
Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Kalbimin Sesi filminin oyuncu kadrosu
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
Netflix Forever Rich filmi konusu ve yorumu nedir? Forever Rich filmi Netflix'te
Netflix Forever Rich filmi konusu ve yorumu nedir? Forever Rich filmi Netflix'te
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar
Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar
Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir? Oyuncuları kimler? Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları yeniden izleyenlerle buluşturuyor
Netflix Seinfeld dizisi hikayesi nedir? Oyuncuları kimler? Netflix Seinfeld dizisi eski zamanları yeniden izleyenlerle buluşturuyor

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Fox TV Elkızı hangi diziden uyarlanıyor? Senaryosu kime ait?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 7 Aralık 2021 Salı Instagram giriş sorunu
7 Aralık 2021 Salı itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Netflix Kalbimin Sesi filminin konusu nedir? Kalbimin Sesi filminin oyuncu kadrosu
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
Viski fiyatları ne kadar?
İhale ile icralık araç alımı nasıl yapılır? Yükselen araç fiyatları sonrası gözler icralık araçlara çevrildi
Galatasaray 2021-2022 yeni sezon forması fiyatı ne kadar, kaç TL?
Beton delme kesme makinesi operatörü (karotcu) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusu nedir? Önümüz Yaz dizi oyuncuları
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2021
Show TV 30 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Trafik Cezası Sorgulamaları Nasıl Yapılır?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
Netflix Heist – İnanılmaz Soygunlar belgeselin konusu nedir ?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Sperm sayısını artıran besinler nelerdir ?
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.