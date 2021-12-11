Fox TV Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kimler? Elbet Bir Gün dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor

Fox TV’nin sonbahar sezonu içerisinde yayınlayacağı yapımlardan birisi olacak olan Elbet Bir Gün, konusu ve oyuncularıyla sezona damga vurması beklenen dizilerden birisi oldu. Özellikle dizinin oyuncuları izleyenlerin en çok merakını çeken konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Elbet Bir Gün dizisi oyuncularının kimlerden oluştuğu arama motorlarını meşgul ediyor. Peki Fox TV Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kimler?

Fox TV Elbet Bir Gün Dizisi Oyuncuları Kimler?

Elbet Bir Gün Ne Zaman Başlayacak?

Fox TV’nin yeni dizilerinden olacak olan Elbet Bir Gün’ün başrollerinde Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk yer alacak. Ünlü ikiliye ise Şebnem Bozoklu, Değer Soysal Alp, Muhammet Uzuner, Ömer Genç, Yağmur Özbasmacı, Helin Kandemir ve Osman Karakoç gibi geçmişte yayınlanan yapımlarda dikkat çekmiş olan isimler eşlik edecek.

Elbet Bir Gün dizisinin ne zaman başlayacağı sorusu gizemini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde dizinin yayın tarihinin Fox TV tarafından açıklanması bekleniyor.