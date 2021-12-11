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Fox TV Elbet Bir Gün dizisi nerede çekilmektedir ?

Eylül ayında yayın hayatına başlaması beklenen Elbet Bir Gün dizisinin FOX TV resmi sayfasında paylaşılması sonrasında dizinin çekim yerlerine dair detaylar merak edilmeye başladı. Peki, FOX TV Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

11 Aralık 2021 Cumartesi 13:01
Fox TV Elbet Bir Gün dizisi nerede çekilmektedir ?
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Dizi, eski ismi Feride olan ancak geçmişini geride bırakmak adına ismini Gizem yapan karakterin memleketinden ayrılması anlatılıyor. Dizinin eski anılara dair bölümleri ülkemizin en güzel yerlerinde Kapadokya'da çekiliyor. Radikal bir kararla geçmişini geride bırakan Gizem, yeni hayatına İstanbul'da başlayacaktır ve çekimlerin kalanı bu yüzden İstanbul'da yapılacaktır. 

Hayat Bana Olan Borcunu Ödeyecek

Yapımcılığı Most Production tarafından yapılan, yönetmen koltuğunda Gül Oğuz'un otuduğu dizinin sloganı "Hayat Bana Olan Borcunu Ödeyecek"tir. Çekimlerine başlanan dizinin Eylül ayı gibi yayın hayatına başlaması bekleniyor. 


Son Güncelleme: 11.12.2021 13:01
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Fox Tv Elbet Bir Gün DizisiElbet Bir Gün Dizisi çekim Yerleri
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