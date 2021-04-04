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Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?

Fox TV ekranlarının yeni yarışma programı Dostumun Dünyası'na nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 18:43
Fox TV Dostumun Dünyası başvuru nasıl yapılır?
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Fox TV ekranlarının yeni yarışma programlarından birisi olan Dostumun Dünyası başvurularının nasıl yapılacağı ile merak ediliyor. Yarışmaya katılmak isteyen pek çok kişi Dostumun Dünyası programına başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor. 

Köpeklerin geçmişten günümüze hayatlarının anlatılacağı Dostumun Dünyası programı Ali Yeşilırmak’ın sunumu ile yayınlanacak.  

Dostumun Dünyası programı nedir?

 

Farklı formatı ile dikkat çeken Dostumun Dünyası programı her hafta farklı bir cinsin hayatının ve özelliklerinin anlatılacağı bir program olacak. 26 yıldır köpek eğitmenliği yapan Ali Yeşilırmak’ın sunumu ile ekranlara gelecek olan Dostumun Dünyası programı evcil hayvan besleyen insanların hayatını kolaylaştırma amacıyla yayınlanacak. 

Programın amacı

 

  • Köpeklerin anlama yollarını çözümleyerek onlarla iyi iletişim kurulmasını sağlamak 

  • Köpeklerin problemlerini bulmak ve çözüme odaklanmak 

  • Köpeklerin sosyalleşmesine yardımcı bilgiler vermek 

Ali Yeşilırmak kimdir?

 

26 yıldır köpek eğitmenliği yapan Ali Yeşilırmak 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye programında köpeği Max ile şampiyon olmuştur. İstanbul Ömerli’de Pet World Köpek Çiftliğinde eğitmen olan ali Yeşilırmak köpeği Max öldükten sonra eğitmenliği bırakmamıştır. 

Dostumun Dünyası hangi gün yayınlanacak?

 

Fox TV resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarda Dostumun Dünyası programının her cumartesi saat 12.15’te yayınlanacağı belirtildi.  

Dostumun Dünyası program başvuruları nasıl yapılır?

 

Programa katılan köpek sahiplerine iletişim ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verileceği aktarılırken programa başvuru yapabilmek için başvuru formunun doldurlarak programa gönderilmesi gerekmektedir.  

Program başvuru formu Fox TV resmi intenet sitesi üzerinde bulunmaktadır.  



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:43
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Fox TvDostumun DünyasıProgramBaşvuruForm
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