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Fox Tv Defne İle Son Gece dizisi oyuncuları ve konusu

Fox TV'nin yeni yılda ekranlara gelecek Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları ve konusuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 21:54
Fox Tv Defne İle Son Gece dizisi oyuncuları ve konusu
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Fox TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Gold Film tarafından hazırlanan, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ömür Atay’ın üstlendiği ‘Defne ile Son Gece’ dizisi için hazırlıklar başladı.

Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve konusu


Defne ile Son Gece dizisi için Fox ile Gold Yapım arasında anlaşma sağlandı. Cast çalışmaları devam eden dizi için kanal büyük bir bütçe ayırdı. Ünlü isimlerin kadrosunda yer alacağı dizinin Mart ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Defne ile Son Gece isimli dizi, farklı konusuyla dikkat çekerken oyuncu kadrosuyla da büyüleyecek. Kadroda ünlü isimlerin yanı sıra yeni yüzler de yer alacak. Senarist Sırma Yanık’ın, Defne ile Son Gece dizisi için Zalim İstanbul’un başrol oyuncularına teklif götüreceği söyleniyor.



Son Güncelleme: 02.11.2020 21:54
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Fox TvDefne Ile Son Gece
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